Полиция будет круглосуточно и усиленно патрулировать Новые Санжары

Правоохранители перешли в усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах, куда прибыли автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция будет нести здесь службу круглосуточно.

В МВС также добавили, что в случае необходимости оперативно среагировать готовы резервные силы.

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Напомним, в результате протестов в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

В Нацполиции объяснили, что группа агрессивно настроенных людей забросали автобус и силовиков камнями. А один мужчина на авто пытался наехать на правоохранителей. Полиция задержала 24 человека.