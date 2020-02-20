Эвакуированные из Китая прошли проверку, симптомов ОРВИ нет – Гончарук

Все эвакуированные из Китая прошли проверку и не имеют симптомов ОРВИ, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который сейчас находится в Новых Санжарах.

– Люди в полной безопасности. Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной физической и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства, – заверил он.

По его словам, на территории санатория эвакуированных охраняют 300 найгвардийцив, еще 100 – в резерве, а полиция усилила патрулирование в регионе.

Гончарук отметил, что трое медиков, прилетевших с эвакуированными, останутся с ними, также в обсервации будет еще один медик.

– Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут, – добавил глава правительства.

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Он также рассказал, что в столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять правоохранителей, у пяти из них – травмы средней тяжести.

Премьер сказал, что виновные будут наказаны по всей строгости закона, поскольку видеоматериалов для идентифицировать тех, кто бросал камни, достаточно.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все 14 дней будет рядом с эвакуированными в Новых Санжарах.