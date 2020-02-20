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Факти / Україна

Евакуйовані з Китаю пройшли перевірку, симптомів ГРВІ немає – Гончарук

Усі евакуйовані з Китаю прошли перевірку і не мають симптомів ГРВІ, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, який наразі перебуває у Нових Санжарах.

– Люди в повній безпеці. Приїхав сюди, щоби переконатися, що все працює. Поговорили з людьми, які перебувають у санаторії. Пересвідчився, що тут є все необхідне. Об’єкт знаходиться під охороною фізичною та наглядом медиків-інфекціоністів. Ситуація під повним контролем уряду, – запевнив він.

За його словами, на території санаторію евакуюваних охороняють 300 найгвардійців, ще 100 – у резерві, а поліція посилила патрулювання в регіоні.

Гончарук наголосив, що троє медиків, які прилетіли з евакуйованими, залишаться з ними, також в обсервації буде ще один медик.

– Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть, – додав глава уряду.

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Він також розповів, що у сутичках у Нових Санжарах постраждали дев’ятеро правоохоронців, у п’яти з них – травми середньої тяжкості.

Прем’єр сказав, що винні будуть покарані за всією суворістю закону, адже відеоматеріалів для ідентифікації тих, хто кидав каміння, достатньо.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька всі 14 днів буде поруч із евакуйованими у Нових Санжарах.

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