Грабував і висаджував з авто: в Києві викрили псевдотаксиста

У Києві затримали чоловіка, який грабував людей.

Зловмисник на вулицях міста підшукував людей напідпитку, пропонував підвезти додому, а потім у салоні автівки забирав їхні речі та залишав посеред дороги.

– У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями міста у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх, – повідомили у поліції.

Зазвичай правопорушник навіть не довозив пасажирів до місця призначення та висаджував їх із авто без грошей, мобільних телефонів та особистих речей.

– Ми затримали 36-річного громадянина іншої держави після вчинення ним злочину, коли він відібрав у чоловіка мобільний телефон та висадив його на вулиці Братській. Під час особистого обшуку та огляду автомобіля зловмисника ми виявили та вилучили речі потерпілого. У подальшому за місцем проживання фігуранта ми провели санкціонований обшук, під час якого вилучили два десятки мобільних телефонів, гаманці, сумки, банківські картки, годинники та прикраси. Тож наразі встановлюємо власників цих речей, – додав начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

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Окрім цього, правоохоронці не виключають, що зловмисник мав спільника, оскільки встановили, що у подальшому викрадені телефони розблоковувались та через мобільні банкінги змінювались пін-коди.

Це давало змогу знімати кошти з банківських карточок та оформляти кредити у режимі онлайн.

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше на Київщині юнак порізав ножем та зґвалтував жінку. Інший у цей час постерігав збоку, а потім забрав у потерпілої мобільний телефон.