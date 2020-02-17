В Белой Церкви Киевской области двое парней напали на прохожую. Один из них нанес несколько ударов ножом женщине в грудь, а потом изнасиловал. Другой – наблюдал со стороны, потом забрал у потерпевшей мобильный телефон.

Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала скорую и полицию. Каретой скорой помощи 41-летнюю жительницу Белой Церкви госпитализировали.

Впоследствии правоохранители задержали местных жителей 18-ти и 19-ти лет. Они признались в содеянном.

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По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (Грабеж), по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и по ч. Ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

– Младшему злоумышленнику, который похитил у женщины мобильный телефон, инкриминируют грабеж. Его старший товарищ подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании, – заявили в ГУ НП в Киевской области.







Пока товарищ грабил: на Киевщине парень порезал ножом и изнасиловал женщину / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.