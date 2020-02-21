Минобороны закупит 3 тыс. ракетных комплексов на сумму 2 млрд грн

Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн по сравнению с прошлым годом.

В планах оборонного ведомства потратить более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий на закупку около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним.

Минобороны отчитывается об обеспечении финансирования для завершения разработки комплексов Нептун и Ольха, которые должны пройти государственные испытания уже в нынешнем году. После принятия их на вооружение будет осуществлена ​​закупка серийных образцов.

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В Минобороны напомнили, что 18 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял государственный оборонный заказ на 2020 год на общую сумму 21,25 млрд грн.

Как сообщалось, Минобороны планирует создать мобильные городки, в которых будут жить военнослужащие ВСУ, и построить базы по стандартам НАТО.