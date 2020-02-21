Міноборони закупить 3 тис. ракетних комплексів на суму 2 млрд грн

Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.

У планах оборонного відомства витратити понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій на закупівлю близько 3 тис. ракетних комплексів та ракет до них.

Міноборони звітує про забезпечення фінансування для завершення розроблення комплексів Нептун та Вільха, які повинні пройти державні випробування вже в нинішньому році. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків.

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У Міноборони нагадали, що 18 лютого 2020 року Рада національної безпеки і оборони України схвалила державне оборонне замовлення на 2020 рік на загальну суму 21,25 млрд грн.

Як повідомлялося, Міноборони планує створити мобільні містечка, в яких житимуть військовослужбовці ЗСУ, і звести бази за стандартами НАТО.