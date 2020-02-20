Украинцы бросают камни в эвакуированных: AP о протестах в Новых Санжарах

Новые Санжары, где местные жители 20 февраля заблокировали дорогу в санаторий для автобусов с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, привлекли внимание ведущих американских СМИ.

Информационное агентство Associated Press в своем материале “Украинцы бросают камни в эвакуированных из Китая” передало ситуацию в Новых Санжарах, где, по словам журналистов, произошли “ожесточенные столкновения протестующих с полицией”.

В AP отметили, что люди вышли на улицы, опасаясь, что они могут заразиться от эвакуированных из Уханя. Некоторые из протестующих выглядели пьяными, отметили журналисты.

Также информационное агентство добавило, что люди устроили столкновения, несмотря на неоднократные заверения властей в безопасности действий, связанных с эвакуацией.

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– В ближайшие две недели это, вероятно, будет самый охраняемый объект в стране, – напоминаются в материале слова президента Украины Владимира Зеленского.

Материал перепечатали авторитетные издания TIME, Whe Washington Post и другие.

Как сообщалось, во время протестов в Новых Санжарах задержаны 24 человека и открыты уголовные дела.