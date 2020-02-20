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Факти / Україна

Поліція цілодобово і посилено патрулюватиме Нові Санжари

Правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах, куди прибули автобуси з евакуйованими із Китаю українцями та іноземцями.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, поліція нестиме тут службу цілодобово.

У МВС також додали, що в разі потреби оперативно зреагувати готові резервні сили.

Читайте: Українці кидають каміння в евакуйованих: AP про протести у Нових Санжарах

Нагадаємо, внаслідок протестів у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і один цивільний.

У Нацполіціі пояснили, що група агресивно налаштованих людей закидали автобус і силовиків камінням. А один чоловік на авто намагався наїхати на правоохоронців. Поліція затримала 24 особи.

Джерело: МВС

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