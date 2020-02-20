Поліція цілодобово і посилено патрулюватиме Нові Санжари

Правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах, куди прибули автобуси з евакуйованими із Китаю українцями та іноземцями.
За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, поліція нестиме тут службу цілодобово.
У МВС також додали, що в разі потреби оперативно зреагувати готові резервні сили.
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Нагадаємо, внаслідок протестів у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і один цивільний.
У Нацполіціі пояснили, що група агресивно налаштованих людей закидали автобус і силовиків камінням. А один чоловік на авто намагався наїхати на правоохоронців. Поліція затримала 24 особи.
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