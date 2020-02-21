Поехал кататься и уснул: в Одессе 12-летний подросток угнал авто

Ночью 21 февраля в Одессе 12-летний парень завел автомобиль, припаркованный возле одного из домов, и поехал кататься.

По словам 29-летнего владельца авто, он оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Угнанное авто сотрудники полиции нашли в пяти кварталах от места преступления. Подросток припарковал машину за гаражами и уснул.

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Установлено, что подросток является фигурантом в нескольких уголовных производствах.

По факту незаконного овладения транспортным средством в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Будет решаться вопрос о принятии в отношении правонарушителя принудительных мер воспитательного характера.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе во время застолья подросток до полусмерти избил 34-летнего мужчину металлическим предметом.