Поїхав кататися і заснув: в Одесі 12-річний підліток викрав авто

Вночі 21 лютого в Одесі 12-річний хлопець завів автомобіль, припаркований біля одного з будинків, і поїхав кататися.

За словами 29-річного власника авто, він залишив ключі в машині та забув її закрити.

Викрадене авто співробітники поліції знайшли в п’яти кварталах від місця злочину. Підліток припаркував машину за гаражами та заснув.

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Встановлено, що підліток є фігурантом у кількох кримінальних провадження.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по ч. 1 ст. 289 КК України.

Буде вирішуватися питання про прийняття щодо правопорушника примусових заходів виховного характеру.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі під час застілля підліток до смерті побив 34-річного чоловіка металевим предметом.