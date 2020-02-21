Цена на газ для промышленности в марте снизится на 15%

Нафтогаз с 1 марта снижает цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования в зависимости от условий поставки на 12-15% – до 3 981-4 606 грн/тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку).

В частности, цена на газ для потребителей, использующих от 50 тыс. кубометров газа в месяц, в случае отсутствия долгов и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 777,2 грн, на условиях оплаты по факту поставки – 5 527,2 грн/тыс. куб. м.

Предприятия, потребляющие до 50 кубометров, цена газа составит 5 527,2 грн/тыс. куб. м.

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Напомним, в феврале Нафтогаз снизил цену на газ для промышленности на 14-15%.

К слову, Факты ICTV писали, что изменила инициатива правительства о двух отдельных платежках на газ и эффективно ли это.

Источник: Нафтогаз