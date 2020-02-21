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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціна на газ для промисловості у березні знизиться на 15%

Нафтогаз з 1 березня знижує ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання залежно від умов постачання на 12-15% – до 3 981-4 606 грн/тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування).

Зокрема, ціна на газ для споживачів, які використовують від 50 тис. кубометрів газу на місяць, у разі відсутності боргів та на умовах передоплати, встановлена на рівні 4 777,2 грн, на умовах оплати за фактом поставки – 5 527,2 грн/тис. куб. м.

Підприємства, які споживають до 50 кубометрів, ціна газу складе 5 527,2 грн/тис. куб. м.

Читайте: Ціни у ЄС падають, а Газпром зазнає збитків: ситуація з газом у світі та вигода для України

Нагадаємо, у лютому Нафтогаз знизив ціну на газ для промисловості на 14-15%.

До слова, Факти ICTV писали, що змінила ініціатива уряду про дві окремі платіжки на газ та чи ефективно це.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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