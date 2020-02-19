Цена на газ в Европейском Союзе стремительно падает. Она уже снизилась до десятилетнего минимума. И хотя один из факторов – аномально теплая зима, это не единственная причина.

В то же время низкие цены в Европе не могу не влиять ценообразование на голубое топливо в Украине.

Журналист Фактов ICTV Алексей Савицкий поговорил с Михаилом Гончаром, президентом Центра глобалистики Стратегия XXI. Почему стоимость газа падает, как это может использовать Украина и почему Газпром несет потери – в материале.

Ситуация в Европе

Стоимость газа на европейских хабах сегодня колеблется в пределах $115-125 за тыс. кубометров.

Снижение цены на европейских рынках напрямую зависит от мировых тенденций. Поэтому колебания Михаил Гончар называет “эффектом домино” от австралийского сжиженного газа. Ведь в прошлом году Австралия стала лидером в производстве и экспорте сжиженного газа, потеснив Катар, который долгое время держал первенство.

– Выход австралийского сжиженного газа на европейский рынок маловероятен. Но он занимает позиции на азиатском рынке – Китай, Южная Корея, Япония его крупнейшие импортеры. Соответственно, американский и катарский газ все больше попадает на европейский рынок.

Даже в небольших количествах, еще и учитывая метеоклиматические изменения, это приводит к достаточно серьезному падению цен на газ на европейских хабах, объясняет эксперт.

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Он прогнозирует – после завершения зимнего периода цена на голубое топливо снизится еще больше.

Связано это с запасами, которые делала Европа, поскольку существовала угроза неподписания Россией контракта на транзит по территории Украины. Поэтому подземные хранилища были под завязку заполнены газом.

– Европейские компании платят высокий тариф за хранение в газовых хранилищах, они будут пытаться от него избавится как можно скорее. Вероятно, ряд трейдеров будут продавать газ даже с доплатой.

У Украины есть шанс закупить дешевый газ

Падение цены в Европе – это благоприятная для Украины конъюнктура, убеждает эксперт, ведь можно запастись газом к следующему отопительному сезону по рекордно низким ценам.

– В наших хранилищах останется больше половины газа, который запасали на этот период, следовательно, закупать надо немного. А то, что придется приобрести из стран Европейского Союза, будет иметь самую низкую из возможных цен.

Газпром в упадке

Сегодня российский Газпром – монополист в поставках газа в Европу восточным направлением, в частности транзитом через Украину. Но по итогам года, считает эксперт, компания может недосчитаться трети выручки – как вследствие падения цены, так и вследствие сокращения потребления газа.

– Газпром теснят. Это ярко прослеживается на рынке Турции. Россия завершила строительство Турецкого потока, ввела помпезно его в эксплуатацию, но в прошлом году Турция как никогда мало импортировала газа, – объясняет эксперт.

Построен новый газопровод, но одновременно Голубой поток, который рассчитан на 16 млрд кубических метров, остался недогруженным. Причина в том, что Турция начала закупать сжиженный газ из Алжира, Катара, США.

– Вскоре, думаю, в 2021 году, в греческие терминалы поступит сжиженный газ с США, который вместе с азербайджанским, что должен также прийти на Юг Европы, будет “отгрызать” определенный кусок европейского рынка газа, уменьшая долю Газпрома.

Впрочем, конкурировать Газпром не способен. Снижать цену он не может, поскольку вложены колоссальные ресурсы в строительство обходных газопроводов. Некоторые из них не завершены – вторая нить Турецкого потока и Северный поток-2.

– Газпром попал в тупик. Для них сейчас Северный поток-2, как чемодан без ручки. Бросить нельзя и достроить без последствий тоже.

Эксперт заключает – совокупные расходы компании превышают доходы. И такая ситуация наблюдается с 2018 года.

К слову, Факты ICTV писали, что изменила инициатива правительства о двух отдельных платежках на газ и эффективно ли это.