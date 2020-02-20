Українці кидають каміння в евакуйованих: AP про протести у Нових Санжарах

Нові Санжари, де місцеві жителі 20 лютого заблокували дорогу в санаторій для автобусів із евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, привернули увагу провідних американських ЗМІ.

Інформаційне агентство Associated Press у своєму матеріалі “Українці кидають каміння в евакуйованих із Китаю” передало ситуацію у Нових Санжарах, де, за словами журналістів, відбулися “запеклі сутички протестувальників з поліцією”.

В AP зазначили, що люди вийшли на вулиці, побоюючись, що вони можуть заразитися від евакуйованих із Уханя. Деякі з протестувальників виглядали п’яними, пишуть журналісти.

Також інформаційне агентство додало, що люди влаштували зіткнення, незважаючи на неодноразові запевнення влади у безпеці дій, пов’язаних із евакуацією.

Читайте: Летіло каміння: евакуйовані показали, як їх зустріли у Нових Санжарах

– У найближчі два тижні це, ймовірно, буде об’єкт, що найсильніше охороняється в країні, – нагадуються у матеріалі слова президента України Володимира Зеленського.

Матеріал передрукували авторитетні видання TIME, Whe Washington Post та інші.

Як повідомлялося, під час протестів у Нових Санжарах затримано 24 осіб та відкрито кримінальні справи.