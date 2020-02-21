Закон О рынке земли: Рада рассмотрела 1,5 тыс. поправок

21 февраля народные депутаты продолжили работу по проекту закона О рынке земли.

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады парламентарии рассмотрели 312 поправок к указанному проекту закона.

Благодаря этому количество рассмотренных поправок выросло до 1 505. Теперь нардепам остается пройти около 2,5 тыс. предложенных изменений.

Читайте: Закон о рынке земли могут принять в середине апреля – Арахамия

Некоторые правки Верховная Рада пропускала и не голосовала за них, а некоторые объединяла.

Объединение предложенных изменений происходило по предложению их авторов.

Напомним, народные депутаты предварительно поддержали законопроект О рынке земли 13 ноября 2019 года. Согласно документу, рынок земли заработает в Украине с 1 октября 2020 года.

Профильный комитет парламента рекомендовал принять проект закона во втором чтении.

Его рассмотрение начали 6 февраля. Тогда, на заседании Верховной Рады решили рассмотреть законопроект по полной процедуре, голосуя за каждую поправку отдельно.

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко считает, что на рассмотрение проекта закона О рынке земли понадобится три-пять пленарных недель.