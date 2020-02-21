Закон Про ринок землі: Рада розглянула 1,5 тис. правок

21 лютого народні депутати продовжили роботу щодо проекту закону Про ринок землі.

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради парламентарі розглянули 312 правок до зазначеного проекту закону.

Завдяки цьому кількість розглянутих правок зросла до 1 505. Тепер нардепам залишається пройти близько 2,5 тис. запропонованих змін.

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Деякі правки Верховна Рада пропускала і не голосувала за них, а деякі об’єднувала.

Об’єднання запропонованих змін відбувалося за пропозицією їх авторів.

Нагадаємо, народні депутати попередньо підтримали законопроект Про ринок землі 13 листопада 2019 року. Згідно з документом, ринок землі запрацює в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити проект закону у другому читанні.

Його розгляд розпочали 6 лютого. Тоді, на засіданні Верховної Ради вирішили розглянути законопроект за повною процедурою, голосуючи за кожну правку окремо.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко вважає, що на розгляд проекту закону Про ринок землі знадобиться три-п’ять пленарних тижнів.