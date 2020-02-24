При расселении хрущевок права жителей должны стоять на первом месте – Зубик

Масштабная реновация хрущевок в Киеве невозможна без четкого механизма расселения жителей и взаимных гарантий между людьми, инвесторами и государством. Об этом рассказал в интервью ФАКТАМ Владимир Зубик, президент некоммерческой организации Ассоциация предприятий строителей Интергал-Буд.

– Закон требует 100% согласия на переселение всех обитателей дома перед его сносом или реновацией. На данный момент в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов, которые снижают этот порог до 75%. Но что делать с теми 25%, кто не согласен? Принудительно выселять? На это не пойдут ни городские власти, ни уважающие себя строительные компании. К сожалению, на сегодня ответов на данный вопрос нет, хотя они должны быть четко прописаны в законодательстве, – сказал Владимир Зубик.

Он отметил, что решение этой проблемы зависит от коммуникации между жителями хрущевок, властями и девелоперами. Большинство жителей ветхих домов вполне адекватно воспринимает предложение переехать в новую квартиру. С ними можно найти общий язык. Но люди согласятся покинуть свои дома только тогда, когда у них будет уверенность, что они не останутся на улице. Совершенно естественно, что они сомневаются, не доверяют, требуют гарантий. Закон должен защищать интересы всех сторон.

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– В первую очередь, права отселяемых граждан – обеспечение временным жильем, размеры компенсаций, механизм согласия на отселение, коэффициент предоставляемой площади, район отселения и другое. Во-вторых, важно прописать права и ответственность девелоперов, участвующих в таких масштабных проектах, в частности, четкие механизмы проведения инвестиционных конкурсов. Речь идет о гарантиях со стороны властей, что застройщики смогут довести свои проекты до конца без финансовых потерь и никто не сможет отобрать у них землю, – отметил Владимир Зубик.

По его словам, необходимо привлечь к программе реновации хрущевок крупных девелоперов с фондом готовых квартир и серьезным финансовым ресурсом, так как у города на это средств нет.

– Таких компаний, которые строят или уже построили более 20 жилых комплексов, в Украине не более двух-трех. Но даже они пока что с осторожностью вкладывают деньги в реновацию домов, жители которых могут годами отказываться переезжать. Помимо финансовых потерь, это несет и репутационные риски. Некоторые СМИ рисуют жителей жертвами, застройщиков – разрушителями домов, а пользуются всем этим отдельные недобросовестные политики, чтобы поднять свои рейтинги и получить власть. Особенно хорошо это заметно перед выборами. Вы еще увидите, как в этом году многие стройки по всей стране станут площадками для раскрутки в местные советы профессиональных общественных активистов. Как правило, они играют на страхах людей, распространяют слухи, подкупают. В такой ситуации получить согласие всех жильцов на отселение становится очень сложно, – рассказал Владимир Зубик.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут получить социальное жилье после того, как станут на социальный квартирный учет.