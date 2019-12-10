В строительной отрасли огромный нереализованный потенциал – Владимир Зубик

Украинский строительный рынок продолжает свой рост: только в этом году сектор вырос на 21% по сравнению с 2018 годом, максимальная позитивная динамика наблюдается в столице. Но потенциал отрасли еще не реализован на 100%.

Об этом в интервью Українським новинам сообщил экс-парламентарий и член Комиссии ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, президент ассоциации Предприятий строителей Интергал-Буд Владимир Зубик.

Он отметил, что рост рынка в текущем году произошел вопреки экспертным прогнозам о падении и кризисе в строительстве.

По данным Госстата, за 9 месяцев этого года только в столице общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, составила 934,5 тыс. кв. м, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года.

Что бы ни говорили, отрасль развивается и растет, объемы строительства увеличиваются. В прошлом году строительный рынок Украины оценивался уже в €4,5 млрд. Кстати, доля столицы в общем объеме составляет примерно четверть. Строительная отрасль – это примерно 2,5% ВВП Украины и более 600 тыс. рабочих мест. Но это значительно меньше того показателя, который мог бы быть. У нас большой нереализованный потенциал строительной отрасли, – считает эксперт.

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По мнению Владимира Зубика, основные проблемы, которые стоят перед рынком – это отток квалифицированных кадров заграницу, обилие устаревших строительных норм, низкая престижность рабочих профессий и коррупция в системе согласований и разрешительной документации.

Кроме того, только в Украине застройщики за свой счет вынуждены создавать инженерно-транспортную инфраструктуру для своих объектов. В том числе, прокладывать внешние сети и впоследствии передавать их на баланс монополистам, которые распоряжаются и зарабатывают на них, не инвестируя, – отметил эксперт.

Как ранее сообщал Госстат, только за 10 месяцев (январь-октябрь) текущего года строительная отрасль выросла на 20,8%. Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн.

Напомним, ранее мы писали, что заробитчане скупают недвижимость в Украине.