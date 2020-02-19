Украинцы с низкими доходами смогут получить социальное жилье – постановление Кабмина

Лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут получить социальное жилье после того, как станут на социальный квартирный учет.

По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, основные изменения касаются двух категорий. Во-первых, граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума. Сюда относятся:

лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица с инвалидностью, в частности вследствие войны;

реабилитированные лица;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

граждане, жилье которых признано непригодным для проживания;

многодетные и молодые семьи;

участники боевых действий;

граждане, которые болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

пенсионеры, лица, утратившие трудоспособность и другие уязвимые слои.

Вторая категория – это внутренне перемещенные лица, не имеющие жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Юлия Соколовская также отметила, что до принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка.

Ранее Факты ICTV писали, что переселенцы и ветераны АТО/ООС получат жилье под 3% годовых в 2020 году.