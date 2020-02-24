Під час розселення хрущовок права мешканців мають бути на першому місці – Зубик

Масштабна реновація хрущовок у Києві неможлива без чіткого механізму розселення жителів і взаємних гарантій між людьми, інвесторами і державою. Про це розповів в інтерв’ю ФАКТАМ Володимир Зубик, президент некомерційної організації Асоціація підприємств будівельників Інтергал-Буд.

– Закон вимагає 100% згоди на переселення всіх мешканців будинку перед його знесенням або реновацією. Нині в парламенті зареєстровано кілька законопроектів, які знижують цей поріг до 75%. Але що робити з тими 25%, хто не згоден? Примусово виселяти? На це не підуть ні міська влада, ні будівельні компанії, які себе поважають. На жаль, на сьогодні відповідей на це питання немає, хоча вони повинні бути чітко прописані в законодавстві.

Він зазначив, що рішення цієї проблеми залежить від комунікації між мешканцями хрущовок, владою та девелоперами. Більшість жителів старих будинків цілком адекватно сприймає пропозицію переїхати в нову квартиру. З ними можна знайти спільну мову. Але люди погодяться покинути свої будівлі тільки тоді, коли в них буде впевненість, що вони не залишаться на вулиці. Цілком природно, що вони сумніваються, не довіряють, вимагають гарантій. Закон повинен захищати інтереси всіх сторін.

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– По-перше, права жителів хрущовок – забезпечення тимчасовим житлом, розміри компенсацій, механізм згоди на відселення, коефіцієнт наданої площі, район відселення тощо. По-друге, важливо прописати права та відповідальність девелоперів, які беруть участь у таких масштабних проектах. Зокрема, чіткі механізми проведення інвестиційних конкурсів. Йдеться про гарантії з боку влади, що забудовники зможуть довести свої проекти до кінця без фінансових втрат та ніхто не зможе відібрати в них землю, – зазначив Володимир Зубик.

За його словами, необхідно залучати до програми реновації хрущовок великих девелоперів з фондом готових квартир і серйозним фінансовим ресурсом, оскільки у міста на це коштів немає.

– Таких компаній, які будують або вже побудували понад 20 житлових комплексів, в Україні не більше двох-трьох. Але навіть вони поки що з обережністю вкладають гроші в реновацію будинків, жителі яких можуть роками відмовлятися переїжджати. Крім фінансових втрат, це несе репутаційні ризики. Деякі ЗМІ змальовують жителів жертвами, забудовників – руйнівниками будинків, а користуються всім цим окремі недобросовісні політики, щоб підняти свої рейтинги та отримати владу. Особливо добре це помітно перед виборами. Ви ще побачите, як у цьому році багато будівництв по всій країні стануть майданчиками для розкрутки до місцевих рад професійних громадських активістів. Зазвичай вони грають на страхах людей, поширюють чутки, підкуповують. У такій ситуації отримати згоду всіх мешканців на відселення стає дуже складно, – розповів Володимир Зубик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що особи, які потребують соціального захисту і мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід, зможуть отримати соціальне житло після того, як стануть на соціальний квартирний облік.