Школьные учебники в Украине будут готовить и проверять по новым подходам

Минобразования начало менять подходы к организации подготовки учебников и их экспертизы. Министр образования Анна Новосад сообщила, что такое решение обусловлено тем, что учебники не всегда являются качественными.

Кроме того, в книгах часто встречаются фактологические ошибки, а еще много несанкционированного использования авторских материалов.

Уже 24 февраля стартует отбор учебников учителями. С 24 февраля по 12 марта во время второго этапа конкурсного отбора учителя начальной школы будут пересматривать фрагменты электронных версий учебников для третьего класса.

Принципы, критерии отбора, качество учебной литературы для Новой украинской школы они будут обсуждать на методобъединении. Выбор учителей должен быть утвержден решением педсовета. После этого школа, по результатам выбора учителя, будет заполнять специальную форму в Государственной информационной системе образования.

Читайте: Мем с печальным Ривзом обнаружили в украинском учебнике истории

Для обеспечения прозрачности выбора учебников распечатку с ГИСО, а также решение педсовета обязательно обнародуют на сайтах учреждений общего среднего образования. Статистика заказ станет основой для формирования тиражей на издание учебников.

Кроме того, учителя могут пожаловаться на давление во время отбора учебника на специальную горячую линию, которая сотрудничает со службой образовательного омбудсмена или же образовательному омбудсмену по телефонам 044 4067234, 095 1438726.

Ранее министром образования Анна Новосад раскритиковала качество украинской учебной литературы.