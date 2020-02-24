Шкільні підручники в Україні готуватимуть і перевірятимуть за новими підходами

Міносвіти почало змінювати підходи до організації підготовки підручників та їх експертизи. Міністр освіти Ганна Новосад повідомила, що таке рішення зумовлене тим, що підручники не завжди є якісними.

Крім того, у книжках часто зустрічаються фактологічні помилки, а ще багато несанкціонованого використання авторських матеріалів.

Вже 24 лютого стартує відбір підручників учителями. Із 24 лютого до 12 березня під час другого етапу конкурсного відбору вчителі початкової школи переглядатимуть фрагменти електронних версій підручників для третього класу.

Принципи, критерії відбору, якість навчальної літератури для Нової української школи вони обговорюватимуть на методоб’єднанні. Вибір учителів має бути затверджений рішенням педради. Після цього школа, за результатами вибору вчителя, заповнюватиме спеціальну форму в Державній інформаційній системі освіти.

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Для забезпечення прозорості вибору підручників роздруківку із ДІСО, а також рішення педради обов’язково оприлюднять на сайтах закладів загальної середньої освіти. Статистика замовлення стане основою для формування накладів на видання підручників.

Крім того, вчителі можуть поскаржитися на тиск під час відбору підручника на спеціальну гарячу лінію, яка співпрацює зі службою освітнього омбудсмена або ж освітньому омбудсмену за телефонами 044 4067234, 095 1438726.

Раніше міністр освіти Ганна Новосад розкритикувала якість української навчальної літератури.