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Факты / Украина

Карантин на Diamond Princess: украинцы не хотят эвакуироваться

Украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

На лайнере находились 25 украинцев, которые  являются членами экипажа. Двое из них в больнице.

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– Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока что 24 из них сообщили, что не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт, – сказал Коваленко.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что украинцы передумают. В таком случае будут приняты соответствующие меры.

Он отметил, что возвращаться в Украину или нет, должны решить украинцы и владелец судна.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации из фракции Слуга народа Михаил Радуцкий заявил, что два гражданина Украины с Diamond Princess выздоровели после инфицирования коронавирусом.

Источник: Громадське

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