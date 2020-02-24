Карантин на Diamond Princess: українці не хочуть евакуюватися

Українці, які знаходяться на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну.

Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

На лайнері перебували 25 українців, які є членами екіпажу. Двоє з них у лікарні.

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– Їх зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їх бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українцем встановлюється контакт, – сказав Коваленко.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що українці передумають. У такому випадку будуть вжиті відповідні заходи.

Він зазначив, що повертатися в Україну чи ні, повинні вирішити українці і власник судна.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров’я нації із фракції Слуга народу Михайло Радуцький заявив, що два громадянина України з Diamond Princess одужали після інфікування коронавірусом.