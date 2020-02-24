PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Карантин на Diamond Princess: українці не хочуть евакуюватися

Українці, які знаходяться на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну.

Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

На лайнері перебували 25 українців, які є членами екіпажу. Двоє з них у лікарні.

ЧитайтеУкраїнці з лайнера Diamond Princess почувають себе нормально – Пристайко

– Їх зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їх бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українцем встановлюється контакт, – сказав Коваленко.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що українці передумають. У такому випадку будуть вжиті відповідні заходи.

Він зазначив, що повертатися в Україну чи ні, повинні вирішити українці і власник судна.

Нагадаємо, глава парламентського комітету з питань здоров’я нації із фракції Слуга народу Михайло Радуцький заявив, що два громадянина України з Diamond Princess одужали після інфікування коронавірусом.

Джерело: Громадське

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка