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Факты / Украина / Общество

Киевлянка получила платежку за тепло на 53 тысяч. Это не ошибка – Киевтеплоэнерго

Владелица четырехкомнатной квартиры в доме на улице Сверстюка, 52-В в Киеве действительно получила платежку за отопление в январе на сумму 52 932,18 грн, подтвердили в Киевтеплоэнерго, комментируя информацию в соцсетях.

– Это не ошибка и не технический сбой. Дело в том, что в 23-этажном доме на улице Сверстюка, 52-В с 177 квартир в начале отопительного сезона только пять квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии, – объяснил теплопоставщик.

Тепловики отмечают, что жители квартир со счетчиками оплачивают только потребленное тепло и отопление мест общего пользования, а разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

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Такая методика начислений законная, хотя и противоречит логике, признают в компании.

– Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности постановления КМУ №630, требований которой придерживаются теплопоставщики, – говорится в заявлении.

Поэтому в Киевтеплоэнерго советуют жителям домов, где соседи установили индивидуальные счетчики, следовать их примеру.

По конкретному случаю – компания обещает сделать перерасчет потребленного домом тепла.

Напомним, 120 украинских городов снизили тарифы на центральное теплоснабжение.

Фото: Dreamstime

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