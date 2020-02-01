120 городов снизили тарифы на тепло: какая скидка и кто проигнорировал решение правительства

120 украинских городов снизили тарифы на центральное тепло- снабжения.

В разных регионах скидка разная – от 5% до 35%. В правительстве объясняют: начальные тарифы были разные. В то же время, есть регионы, где цены не изменились. В частности, это Николаевская и Черновицкая области.

Постановление о снижении цен на тепло и горячее водоснабжение правительство одобрило в конце года из-за уменьшения стоимости газа. В документе прописана формула, по которой теплокоммунэнерго должны перечислить стоимость своих услуг.

Сейчас президент Зеленский ждет от двух областей объяснений – почему не снижены цены.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Рубежном люди два года жили без отопления.

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