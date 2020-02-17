Новые платежки за тепло: почему за январь получилось дороже, чем обещала власть

Украинцы возмущены еще одними платежами – после газовых счетов, поразили и те, что за тепло. За январь суммы увеличились от 500 до 1 тыс. гривен. Это при том, что власть, наоборот обещала снизить цены.

Столичные энергетики добавляют, на сумму квитанции повлияла и январская цена на газ. Кабмин обязал тепловиков привязывать стоимость отопления к цене на голубое топливо. И перед новым годом газ был дешевым – так одна гигакалория стоила 1.290 гривен. А в январе цена топлива увеличилась, поэтому гигакалория – уже 1.356 гривен. К тому же, повлияла и погода.

В НКРЭ обещают снизить тариф для тех потребителей, кто подключен к трубе, но не пользуется топливом, а также для людей, которые потребляют небольшие объемы газа. В то же время, пообещать уменьшения сумм в платежках на отопление тепловики не могут. Говорят, все будет зависеть от погоды и цены на газ.

Напомним, 120 украинских городов снизили тарифы на центральное теплоснабжение.

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