Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Новые платежки за тепло: почему за январь получилось дороже, чем обещала власть

Украинцы возмущены еще одними платежами – после газовых счетов, поразили и те, что за тепло. За январь суммы увеличились от 500 до 1 тыс. гривен. Это при том, что власть, наоборот обещала снизить цены.

Столичные энергетики добавляют, на сумму квитанции повлияла и январская цена на газ. Кабмин обязал тепловиков привязывать стоимость отопления к цене на голубое топливо. И перед новым годом газ был дешевым – так одна гигакалория стоила 1.290 гривен. А в январе цена топлива увеличилась, поэтому гигакалория – уже 1.356 гривен. К тому же, повлияла и погода.

В НКРЭ обещают снизить тариф для тех потребителей, кто подключен к трубе, но не пользуется топливом, а также для людей, которые потребляют небольшие объемы газа. В то же время, пообещать уменьшения сумм в платежках на отопление тепловики не могут. Говорят, все будет зависеть от погоды и цены на газ.

Напомним, 120 украинских городов снизили тарифы на центральное теплоснабжение.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вдвое меньшее платежки за отопление. Винница стала самым энергоэффективным городом Украины
Вдвое меньшее платежки за отопление. Винница стала самым энергоэффективным городом Украины
На Николаевщине требуют от Кабмина отменить дополнительную плату за доставку газа
На Николаевщине требуют от Кабмина отменить дополнительную плату за доставку газа
В 19 областях люди не получили субсидии – Счетная палата
В 19 областях люди не получили субсидии – Счетная палата
Что делать, если несправедливо начислили плату за газ – НКРЭКУ
Что делать, если несправедливо начислили плату за газ – НКРЭКУ
Отлавливать воробьев и продавать в цирк: как оплатить коммуналку по совету Кивы
Отлавливать воробьев и продавать в цирк: как оплатить коммуналку по совету Кивы
Гончарук объяснил, почему украинцы получают две платежки
Гончарук объяснил, почему украинцы получают две платежки
Две платежки за газ: что это изменило и почему нововведение неэффективно
Две платежки за газ: что это изменило и почему нововведение неэффективно
После отделения услуги по распределению газа субсидии пересчитают автоматически
После отделения услуги по распределению газа субсидии пересчитают автоматически

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка