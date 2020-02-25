Киянка отримала платіжку за тепло на 53 тисячі. Це не помилка – Київтеплоенерго

Власниця чотирикімнатної квартири в будинку на вулиці Сверстюка, 52-В у Києві справді отримала платіжку за опалення у січні на суму 52 932,18 грн, підтвердили у Київтеплоенерго, коментуючи інформацію у соцмережах.

– Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Сверстюка, 52-В з 177 квартир на початку опалювального сезону лише п’ять квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії, – пояснив теплопостачальник.

Тепловики наголошують, що мешканці квартир з лічильниками оплачують лише спожите тепло та опалення місць загального користування, а різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника.

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Така методика нарахувань законна, хоча й суперечить логіці, визнають у компанії.

– Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема постанови КМУ №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники, – йдеться у заяві.

Тому у Київтеплоенерго радять мешканцям будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники, слідувати їх прикладу.

Щодо конкретного випадку – компанія обіцяє зробити перерахунок спожитого будинком тепла.

Нагадаємо, 120 українських міст знизили тарифи на центральне теплопостачання.