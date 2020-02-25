Вірю у вибори на Донбасі восени, але тільки на 50% – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов дає 50% вірогідності на те, що вибори на тимчасово окупованому Донбасі за українськими законами відбудуться восени.

– Інша справа, що Волкер (екс-спецпредставник США у справах України Курт Волкер. – Ред.) не вірить в те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100%. Я можу сказати, що теж у це не вірю, але на 50%, – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Україна зобов’язана провести вибори в перехідному періоді, оскільки вона є демократичною державою.

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– Набагато простіше було б побудувати тоталітарний режим і сказати: жодних виборів, вводимо воєнний стан. Але це вже на абсолютно крайній випадок, – вважає Данілов.

Як повідомлялося, Курт Волкер заявив, що нині не бачить можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.