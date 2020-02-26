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Факты / Украина / Политика

Бородянский обнародовал зарплаты руководства МКМС за январь

Владимир Бородянский, который возглавляет Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовал полный перечень зарплат, которые получили должностные лица ведомства.

– Для всех сторонников фейков, манипуляций и распространение непроверенных фактов сообщаю о размере фактически полученной заработной платы руководства МКМС за январь, – отметил он.

  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 11 653 грн;
  • Первый заместитель министра Анатолий Максимчук – 39 600 грн;
  • Заместитель министра Ирина Подоляк – 80 500 грн;
  • Заместитель министра Владимир Шумилин – 80 500 грн;
  • Заместитель министра Алексей Сивирин – 80 500 грн;
  • Заместитель министра Светлана Фоменко – 80 500 грн.

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Министр добавил, что МКМС работает на принципах максимальной прозрачности и открытости и будет ежемесячно на официальном сайте министерства публиковать данные о зарплате руководства.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству закрыть все долги перед шахтерами в ближайшие два месяца – иначе министры не получат заработную плату. Сейчас государство задолжало перед шахтерами от 1 до 1,5 млрд грн.

Источник: Владимир Бородянский

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