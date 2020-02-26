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Факти / Україна / Політика

Бородянський оприлюднив зарплати керівництва МКМС за січень

Володимир Бородянський, який очолює Міністерство культури, молоді та спорту оприлюднив повний перелік зарплат, які отримали посадовці відомства.

– Для всіх прихильників фейків, маніпуляцій та поширення неперевірених фактів повідомляю щодо розміру фактично отриманої заробітної плати керівництва МКМС за січень, – зазначив він.

  • Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський – 11 653 грн;
  • Перший заступник міністра Анатолій Максимчук – 39 600 грн;
  • Заступник міністра Ірина Подоляк – 80 500 грн;
  • Заступник міністра Володимир Шумілін – 80 500 грн;
  • Заступник міністра Олексій Сівірін – 80 500 грн;
  • Заступник міністра Світлана Фоменко – 80 500 грн.

Читайте: Скільки отримують міністри: чи справедливі зарплати у державних діячів

Міністр додав, що МКМС працює на принципах максимальної прозорості та відкритості і публікуватиме дані про зарплату керівництва щомісячно на офіційному сайті міністерства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду закрити всі борги перед шахтарями у найближчі два місяці — інакше міністри не отримають заробітню плату. Наразі держава заборгувала перед шахтарями від 1 до 1,5 млрд грн.

Джерело: Володимир Бородянський 

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