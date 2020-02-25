Министров лишат зарплаты, если не погасят долги перед шахтерами – Зеленский

Если правительство не закроет вопрос долгов перед шахтерами, тогда министры в течение марта и апреля не будут получать зарплату.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

– Я бесконечно уважаю вашу сложную и без преувеличения, героическую работу. Нам должно быть стыдно, что за эту работу вы получили такое отношение со стороны государства. Я прекрасно понимаю, что ситуация с угольной отраслью максимально критическая и требует решений еще на вчера. Можно долго перечислять все проблемы, думать как так случилось, но я уверен, что есть одна главная – зарплаты, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас стоит два типа проблем:

Неотложные;

Стратегические.

– Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц, – сказал глава государств

Также президент поручил профильному министру Алексею Оржель решить вопрос импорта угля.

– О каком импорте может идти речь, если страны из которых мы импортируем не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры и наша электроэнергия, только тогда мы сможем обсуждать вопрос импорта и это срочное задание профильному министру, – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о полном погашении зарплатных долгов перед украинскими шахтерами.

Так, шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины 13 ноября Минфин перечислил 1 млрд грн.

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