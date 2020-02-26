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Факты / Украина / Общество

Локтем или ногой: Милованов рассказал, как правильно чихать

Тимофей Милованов на брифинге по государственной поддержке предприятий рассказал о Всеукраинской информационной кампании, которую будут проводить на предприятиях в детсадах и школах, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства на себе показал, как правильно нужно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым мы в дальнейшем будем контактировать.

– Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться, – подчеркнул министр.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.

Читайте: Как не заразиться коронавирусом: в школах и садиках проведут информационную кампанию

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира.

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