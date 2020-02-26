Ліктем або ногою: Милованов розповів, як правильно чхати

Тимофій Милованов на брифінгу щодо державної підтримки підприємств розповів про Всеукраїнську інформаційну кампанію, яку проводитимуть на підприємствах у дитсадочках та школах, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на собі показав, як правильно потрібно чхати, аби не передати вірус людині, з якою ми надалі будемо контактувати.

– Під час чхання прикривайте ніс не рукою, а серветкою чи згином ліктя. А якщо ви будете з кимось обійматися, тоді треба ногою вже прикриватися, – наголосив міністр.

Він додав, що використану серветку одразу треба викинути у смітник та закрити кришку, бо, за припущенням міністра, цю серветку може витягнути зі смітника дитина і почне нею гратися.

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До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.