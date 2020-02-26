Росія примушуватиме Україну до братських відносин силою – Сурков

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що “України поки що немає”, а також, що не уявляє повернення окупованих територій, бо “це приниження для Донбасу”.

– Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, можливо, скільки буде Україн – питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь, – сказав він.

Сурков додав, що “примус силою до братських відносин – єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямку”.

– Не думаю, що буде винайдено якийсь інший, – сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи повернеться Донбас до складу України, екс-помічник Володимира Путіна відповів:

– У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі.

Як відомо, Путін звільнив Суркова, який був куратором українського напряму, з посади помічника президента Росії 18 лютого.

Джерело: Актуальные комментарии