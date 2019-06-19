Міська рада Харкова підтримала рішення повернути проспекту Петра Григоренка ім’я маршала Жукова.

На засіданні міськради Харкова підтримали рішення про повернення імені радянського маршала Жукова проспекту Петра Григоренка.

Відповідне рішення підтримали 59 депутатів, 13 висловилися проти.

Ім’я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці, яка проходитиме від вулиці Римарська до вулиці Клочківська.

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Під час прийняття рішення перед будівлею міськради знаходилися активісти, які скандували Ганьба.

До слова, Херсонський окружний адміністративний суд скасував рішення про перейменування вулиці Лютеранської на честь активістки Катерини Гандзюк.