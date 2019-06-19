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Факти / Україна

Міськрада Харкова повернула ім’я маршала Жукова проспекту Григоренка

Міська рада Харкова підтримала рішення повернути проспекту Петра Григоренка ім’я маршала Жукова.

Голосування у Міськраді Харкова

На засіданні міськради Харкова підтримали рішення про повернення імені радянського маршала Жукова проспекту Петра Григоренка.

Відповідне рішення підтримали 59 депутатів, 13 висловилися проти.

Ім’я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці, яка проходитиме від вулиці Римарська до вулиці Клочківська.

Читайте: Київрада погодила перейменування кількох вулиць

Під час прийняття рішення перед будівлею міськради знаходилися активісти, які скандували Ганьба.

До слова, Херсонський окружний адміністративний суд скасував рішення про перейменування вулиці Лютеранської на честь активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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