У Харкові знову з’явиться проспект Георгія Жукова

26 лютого у Харкові ухвалили рішення вдруге перейменувати проспект імені генерала Петра Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

За відповідне рішення на сесії міськради проголосували 52 депутати.

Секретар з питань охорони історико-культурного середовища Олексій Хорошковатий повідомив, що до міської ради Харкова звернулось декілька ветеранських організацій з вимогою повернути радянську назву проспекту.

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За його інформацією, повернення старої назви підтримали 11 193 людини. Харків’яни пояснили це тим, що з ім’ям Георгія Жукова пов’язана низка історичних подій у Харкові в часи Другої світової війни.

– Хочу нагадати, що цього року виповнюється 75 років з моменту закінчення Другої світової війни та підписання капітуляції Німеччини. З точки зору святкування цих дат рішення про повернення проспекту імені Георгія Жукова буде слушним, — додав Хорошковатий.

Георгій Жуков – радянський полководець, що провів низку воєнних кампаній на території України у часи Другої світової війни. Маршал вирізнявся презирливим ставленням до українців, а свою військову кар’єру закінчив, будучи спійманим за військовими злочинами та мародерством.

Петро Григоренко – український генерал-майор, дисидент, один із засновників Гельсінської групи. Пережив муки концтаборів та виправних психіатричних лікарень, відстоюючи права депортованих народів.

Рішення про перейменування проспекту Жукова приймалось у рамках закону про декомунізацію.

Нагадаємо, 19 червня минулого року депутати міськради Харкова вже ухвалювали рішення про повернення проспекту імені маршала Жукова. Тоді Окружний адміністративний суд Харкова визнав це перейменування незаконним.

Джерело: Харківська міськрада