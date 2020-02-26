У какой возрастной группы наименьший риск заболеть коронавирусом

В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Такие результаты получили в СНБО после анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса Covid-19 в Украине.

Для 40-49-летних показатель заболевания составляет 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

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Кроме того, в группе риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Напомним, ранее министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что с 27 февраля представители Госпродпотребслужбы пойдут в учреждения дошкольного и школьного образования, где разъяснят учителям, как действовать в случае наличия симптомов заболевания у детей.