Открытие ФЛП, студенческий, штрафы: что появится в сервисе Дія

В мобильном государственном сервисе Дія появится возможность открывать, изменять и закрывать ФЛП. Также через сервис планируется реализовать возможность оплачивать налоги и подачи отчетности ФЛП.

По словам одного из сооснователей monobank и разработчиков сервиса Дія Олега Гороховского, регистрация, изменение и закрытие ФЛП будет одной из первых услуг на портале.

Гороховский также анонсировал появление в приложении Дія студенческого билета, ID-карты и загранпаспорта. Также планируют добавить отражение страхового полиса ОСАГО для авто, по которым есть техпаспорт в приложении. Нововведения планируются в марте.

– Это удобно и позволит вообще не возить с собой никакие документы при перемещении внутри страны, – написал Гороховский.

Через мобильный государственный сервис также планируют запустить отображение штрафов полиции, которые можно будет оплатить в один клик.

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Также рассматривается возможность передачи прав на управление авто доверенному лицу и замены водительского удостоверения в случае утери.

Гороховский отметил, что приложение Дія получило более 1 млн 600 тыс. клиентов-граждан Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что через приложение Дія можно будет голосовать на выборах.

Источник: Оleg.gorohovsky