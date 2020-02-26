Відкриття ФОП, студентський, штрафи: що з’явиться в сервісі Дія

У мобільному державному сервісі Дія з’явиться можливість відкривати, змінювати і закривати ФОП. Також через сервіс планується реалізувати можливість оплачувати податки і подачі звітності ФОП.
За словами одного із співзасновників monobank і розробників сервісу Дія Олега Горохівського, реєстрація, зміна і закриття ФОП буде однією з перших послуг на порталі.
Горохівський також анонсував появу в додатку Дія студентського квитка, ID-карти і закордонного паспорта. Також планують додати відображення страхового поліса ОСАЦВ для авто, за якими є техпаспорт в додатку. Нововведення плануються в березні.
– Це зручно і дозволить взагалі не возити з собою жодних документів при переміщенні всередині країни, – написав Гороховський.
Через мобільний державний сервіс також планують запустити відображення штрафів поліції, які можна буде оплатити в один клік.
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Також розглядається можливість передачі прав на управління авто довіреній особі і заміни водійського посвідчення в разі втрати.
Горохівський зазначив, що додаток Дія отримав понад 1 млн 600 тис. клієнтів-громадян України.
Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.
Джерело: Оleg.gorohovsky