З іконами і хрестами: під Кабміном мітинг проти ID-карт

У Києві під будівлею Кабміну відбувається акція Ні електронному рабству. Представники українського православного братства святого Архістратига Божого Михаїла з іконами і хрестами в руках виступають проти діджиталізації. Також вони співають молитви.

Зокрема, протестувальники проти запровадження біометричних паспортів, оскільки у них міститься чіп, та унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. На думку учасників акції, такі технології є неприпустимими, адже біометричні паспорти є печаткою антихриста.

Вони також говорять, що виступають проти абортів, оскільки міцна сім’я є запорукою міцної держави.

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Нагадаємо, раніше у ПЦУ зазначили, що жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорта немає, адже технології стали невід’ємною частиною життя.

Крім того, збирання біометричної інформації використовується на благо, бо робить життя у суспільстві безпечнішим.