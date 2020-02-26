Вместо Защиты Отечества в школах будут изучать Защиту Украины

26 февраля в Министерстве образования и науки прокомментировали постановление Кабмина, которое вводит в школьную программу обновленный предмет Защита Украины вместо советского Защиты Отечества.

По мнению Анны Новосад, украинское образование во многом продолжает следовать за советской парадигмой, и предмет Защита Отечества – один из ярких примеров.

– Это неправильно, что почти на шестом году войны мы так и не смогли заменить абсолютно советское название предмета Защита Отечества на Защита Украины. Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача – улучшить содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ, – отметила Новосад.

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Анна Новосад добавила, что в министерстве рассмотрят изменение подходов к экспертизе и написанию школьных учебников.

– Изменения должны состояться не только в названии предмета, но и в целях обучения. Нам очень важно провести этот процесс качественно, поэтому на полную трансформацию уйдет не менее нескольких лет, – прокомментировала она.

Предмет Защита Украины является обязательным для изучения в 10-11 классах.

На уроках учителя предоставляют необходимые знания и навыки для обороны государства, учат школьников действовать в чрезвычайных ситуациях. Часто этот предмет изучают во время учебно-полевых и тренировочных занятий.

Ранее Факты ICTV писали о том, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы украинского языка. С таким заявлением выступила Анна Новосад.