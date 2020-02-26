Замість Захисту Вітчизни у школах вивчатимуть Захист України

26 лютого у Міністерстві освіти та науки прокоментували постанову Кабміну, що вводить у шкільну програму оновлений предмет Захист України замість радянського Захисту Вітчизни.

На думку Ганни Новосад, українська освіта багато у чому продовжує наслідувати радянську парадигму, і предмет Захист Вітчизни – один із яскравих прикладів.

– Це неправильно, що майже на шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета Захист Вітчизни на Захист України. Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращити зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл, – зазначила Новосад.

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Ганна Новосад додала, що у міністерстві розглянуть зміну підходів до експертизи та написання шкільних підручників.

– Зміни мають відбутись не лише у назві предмету, а й у цілях навчання. Нам надзвичайно важливо провести цей процес якісно, тому на повну трансформацію піде не менше кількох років, – прокоментувала вона.

Предмет Захист України є обов’язковим для вивчення у 10-11 класах.

На уроках вчителі надають необхідні знання та навики для оборони держави, вчать школярів діяти у надзвичайних ситуаціях. Часто цей предмет вивчають під час навчально-польових і тренувальних занять.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси української мови. Із такою заявою виступила Ганна Новосад.