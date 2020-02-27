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Как получить электронную цифровую подпись в Украине
Факты / Украина
Как получить электронную цифровую подпись в Украине
Как получить электронную цифровую подпись в Украине

Электронная цифровая подпись – современная альтернатива традиционной подписи от руки, которая выглядит как зашифрованный файл, записанный на электронный носитель. Она нужна физическим и юридическим лицам для подтверждения личности на онлайн-сервисах, ведения электронного документооборота, подачи декларации о доходах, участия в электронных торгах и т. п.

Получить ЭЦП в Украине можно двумя путями – лично обратившись в один из аккредитованных центров сертификации ключей или же онлайн. Сделать это дистанционно, быстро и бесплатно можно только через сайт одного из государственных банков. Факты ICTV с помощью линии поддержки клиентов финучреждения создали пошаговую инструкцию, как получить электронный ключ самостоятельно.

ШАГ 1. Выбираем аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК) для оформления подписи онлайн

Сейчас в Украине 24 аккредитованных центров сертификации ключей, через которые физическое или юридическое лицо может оформить обычную цифровую подпись, обратившись лично с пакетом документов.

Например, если вы впервые обращаетесь за такой услугой в АЦСК Государственной налоговой службы, сделать это онлайн невозможно – вы должны прийти в один из пунктов, подать регистрационную карточку установленного образца, копии паспорта и кода.

Если же у вас есть действующие ключи АЦСК ГНС, полученные ранее, а регистрационные данные не менялись, можно дистанционно сформировать ЭЦП с помощью программы Пользователь ЦСК-1 или на сайте поставщика доверительных электронных услуг.

Однако нам надо оформить сертификат быстро, то есть онлайн, а это возможно только через так называемый BankID двух государственных банков, которые имеют официальные АЦСК. Выбираем АЦСК Приватбанка. Это быстро и бесплатно. Для этого не нужны документы – только карта или счет.

ШАГ 2. Определяемся, какая ЭЦП нам нужна – для физического или юридического лица

Надо для себя решить, какая подпись нужна. От этого зависит, где будем ее создавать – в личном кабинете Приват24 для физического лица или юридического.

Если зайти на электронный портал, подписать документы, подать декларацию о доходах – достаточно ключа физического лица. Поэтому мы выбираем первый вариант.

Если подписать платежку, принять участие в электронных торгах – это должна быть ЭЦП юридического лица. И для этого уже необходимо иметь счет в банке.

ШАГ 3. Создаем сертификат ЭЦП в Приват24

Заходим в Приват24, введя свой номер телефона и пароль, которые подвязаны к карточке, выбираем Все услуги, вкладку Бизнес, дальше – Загрузить сертификат.

ШАГ 4. Заполняем заявку на получение сертификата

В новом окне появится ваше полное ФИО, населенный пункт, область и электронный адрес.

Проверяем эти данные. Если они указаны корректно – жмем Данные верны.

ШАГ 5. Сохраняем ключ на компьютере

Система предложит выбрать директорию для хранения ключей – это может быть папка на компьютере.

На следующем этапе формируем пароль для ключа (не менее восьми символов). Вводим его дважды, жмем – Далее.

Ждем СМС-подтверждение о формировании электронной подписи в виде кода, который надо ввести в кабинете.

Ставим галочку о согласии с условиями и правилами предоставления услуг, нажимаем Далее.

ШАГ 6. Получаем готовый сертификат

Откроется окно с сообщением о том, что заявка на получение сертификата успешно обработана.

Ниже будет указан серийный номер сертификата ЭЦП и срок действия – один год с момента оформления.

На этом генерация подписи завершена. Ее не стоит хранить на жестком диске компьютера – лучше перенести на чистую флешку, чтобы никто не смог скопировать.

ШАГ 7. Используем электронную подпись по назначению

Например, если нам нужно подать декларацию о доходах, заходим в свой личный кабинет на сайте Государственной налоговой службы с помощью ЭЦП. Для этого выбираем аккредитованный центр сертификации ключей, в котором мы получили личный ключ электронной цифровой подписи (в этом случае – АЦСК Приватбанка), выбираем ключ с электронного носителя и вводим пароль защиты.

Фото: Pixabay

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