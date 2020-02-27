В приложении Kyiv Smart City появилась новая функция – вернуть эвакуированное авто.

Теперь водители смогут вернуть авто за несколько кликов.

В Kyiv Smart City киевляне смогут вернуть авто, данные которого привязали в свой профиль в приложении.

В случае эвакуации пользователь Kyiv Smart City получит пуш-сообщение, и сможет сразу начать процесс возвращения.

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Также киевляне могут самостоятельно посмотреть, эвакуирован его автомобиль или нет. Для этого нужно будет зайти в раздел Эвакуация и ввести номер авто.

Однако пока это можно увидеть в случае, если авто эвакуировала инспекция по парковке.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, пользователь сразу сможет начать процесс возврата, эвакуированного авто в Kyiv Smart City.

– Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон, – сказал Назаров.

Также необходимо будет выбрать дату, когда водитель сможет забрать авто, оплатить штраф, отдельно за услугу эвакуации и хранение авто на штрафплощадке.

В новой версии Kyiv Smart City вход можно будет осуществить с помощью Face ID или Touch ID.

Ранее Факты ICTV писали, что 5 февраля заработала новая онлайн-услуга замены водительского удостоверения.