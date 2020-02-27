У додатку Kyiv Smart City з’явилася нова функція – повернути евакуйоване авто.
Тепер водії зможуть повернути авто за кілька кліків.
У Kyiv Smart City кияни зможуть повернути авто, дані якого прив’язали в свій профіль в додатку.
У разі евакуації користувач Kyiv Smart City отримає пуш-повідомлення, і зможе відразу почати процес повернення.
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Також кияни можуть самостійно подивитися, евакуйований його автомобіль чи ні. Для цього потрібно буде зайти в розділ Евакуація і ввести номер авто.
Однак поки це можна побачити в разі, якщо авто евакуювала інспекція з паркування.
За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, користувач відразу зможе почати процес повернення, евакуйованого авто в Kyiv Smart City.
– Для цього потрібно вказати номер техпаспорта і завантажити його фото і фото водійських прав з обох сторін, – сказав Назаров.
Також необхідно буде вибрати дату, коли водій зможе забрати авто, оплатити штраф, окремо за послугу евакуації і зберігання авто на штрафмайданчику.
У новій версії Kyiv Smart City вхід можна буде здійснити за допомогою Face ID або Touch ID.
Раніше Факти ICTV писали, що 5 лютого запрацювала нова онлайн-послуга заміни водійського посвідчення.