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Факты / Украина

Бородянский отреагировал на арест счетов Общественного

Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA:Общественное недопустимая, поскольку вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский.

– Министерство, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно, – сообщил министр.

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Владимир Бородянский отметил, что сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет и министерство будет инициировать изменения по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных средств.

Напомним, 28 февраля Общественное сообщило, что на его счета наложили арест. Теперь под угрозой оказалась трансляция Олимпиады и участие Украины в Евровидении.

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