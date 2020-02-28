Бородянський відреагував на арешт рахунків Суспільного

Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу UA: Суспільне є неприпустимою, оскільки мовник не передбачив в бюджеті коштів на погашення заборгованості.

Про це повідомив міністр культури Володимир Бородянський.

– Міністерство, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном ухвалило рішення щодо наближення фінансування, щоб Суспільне мало можливість розрахуватися з боргами негайно, – повідомив міністр.

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Володимир Бородянський зазначив, що сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету і міністерство ініціюватиме зміни щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених коштів.

Нагадаємо, 28 лютого Суспільне повідомило, що на його рахунки наклали арешт. Тепер під загрозою опинилася трансляція Олімпіади і участь України у Євробаченні.