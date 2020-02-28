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Факты / Украина / Общество

Евровидение и Олимпиада под угрозой: Общественному арестовали все счета

На средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя, наложили арест, его работа заблокирована. Такая ситуация делает невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020 и блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020.

18 февраля Министерство юстиции открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме €10 591 224 и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Евроньюс.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

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В Общественном также сообщили, что в ближайшее время арест приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя, всех региональных каналов Общественного, диджитал-платформ и трех каналов радио.

Компания уже обратилась в соответствующие министерства с просьбой выделить из государственного бюджета отдельные средства для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании.

Напомним, Верховная Рада приняла закон Об Общественном телевидении и радиовещании Украины в 2014 году, с изменениями в 2015, 2016 и 2017 годах. Общественное вещание в Украине официально заработало с января 2017 года.

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